Після заяви Ердогана про Крим: Росія знайшла в турецьких помідорах "вірус"

Російський регулятор заявив про виявлення в турецьких овочах і фруктах вірусу. Про це повідомили через кілька днів після того, як Реджеп Ердоган заявив, що Анкара ніколи не визнає окупацію Криму.

Про начебто вірус у товарах із Туреччини йдеться у звіті Російського регулятора з ветеринарного і фітосанітарного нагляду.

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Росія знайшла "вірус" у турецьких продуктах

Регулятор зазначає, що у турецьких фруктах виявили буру моніліозну гниль, а в помідорах – вірус коричневої зморшкуватості.

У Россільгоспнагляді також додали, що 23 вересня пройшли перемовини з представниками Міністерства сільського та лісового господарства Туреччини. Росія звернулася з проханням посилити фітосанітарний контроль за продукцією, яку до них приводять.

Моніліозна гниль у Росії належить до карантинних організмів. Вона призводить до в'янення квітів і гілок, викликає виразки на них, а уражені плоди просто згнивають. А вірус коричневої зморшкуватості викликає пожовтіння листя, на заражених плодах з'являються коричневі зморшкуваті плями.

Нагадаємо, це сталося лише через два дні після заяви турецького лідера про Україну.

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