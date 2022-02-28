Після жорстких санкцій Путін прокинувся та назвав західну спільноту "імперією брехні"

Російський президент, який відповідальний за військову агресію Росії в Україні, зреагував на запровадження жорстких санкцій та не полінувався вкотре цинічно обізвати Захід.

На нараді щодо санкцій, які ввів цивілізований світ проти Росії та Путіна особисто, російський президент назвав західну спільноту, яка підтримує Україну, "імперією брехні".

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Рашистський глава проводив нараду зі своїми поплічниками щодо санкцій. На початку свого виступу Путін заявив, що обговорюватися будуть і ті санкції, які ввела західна спільнота.

Я запросив вас, щоб поговорити про питання, пов'язані з економікою, фінансами. Маючи на увазі й ті санкції, які зараз, так звана, західна спільнота, як я її назвав у своєму виступі – ця імперія брехні, зараз намагається реалізувати щодо нашої країни,

– заявив Путін.

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