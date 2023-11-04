Після значних втрат: на Куп'янському напрямку ворог проводить перегрупування

Росіяни зазнали значних втрат на ділянці Ягідне – Куп'янськ – Вузловий. Ворог зупинив активні дії й наразі проводить перегрупування для відновлення свого наступу.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, ситуація на Східному напрямку залишається складною, ворог не полишає спроб знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.

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Окупанти постійно атакують

Сирський розповів, що на Куп'янському напрямку ворог здійснює постійні атаки штурмовими загонами, намагаючись витіснити українські війська із зайнятих позицій.

Силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій противник продовжує вести наступальні дії в районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського. Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, заволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська,

– повідомив генерал-полковник.

Окрім того, окупанти:

здійснюють там штурмові дії із застосуванням штурмових загонів "Шторм "V" і "Шторм "Z";

поповнюють втрати своїх військових частин особовим складом, який пройшов підготовку на полігонах у Росії.

"Південніше, на напрямку Ягідне – Куп'янськ – Вузловий, противник зазнав значних втрат і зупинив активні дії. Нині на цій ділянці ворог проводить перегрупування для відновлення свого наступу. Накопичує резерви та концентрує артилерійські групи. Не припиняє інтенсивних артилерійських обстрілів", – зауважив Сирський.

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Ворог чинить шалений тиск

Командувач зазначив, що за останній тиждень на Куп'янському напрямку втрати окупантів в особовому складі сягнули 583 осіб, із них:

убитими – 220,

пораненими – 358,

5 військовослужбовців противника захопили в полон.

Також за цей період противник втратив там 46 одиниць техніки, зокрема 15 танків і 25 бойових броньованих машин.

Сирський наголосив, що оперативна обстановка – дуже динамічна. Вона потребує постійного контролю та прийняття рішень. Протягом двох днів він провів роботу в бригадах, які тримають оборону на цьому напрямку.

Попри шалений тиск ворога, наші підрозділи мужньо утримують позиції. Ворогу завдано суттєвих втрат в особовому складі та техніці,

– заявив генерал-полковник.

Він додав, що визначення задумів та упередження дій росіян є одним із головних завдань. Для підвищення стійкості оборони ухвалили низку важливих рішень.

"На місцях заслухав командирів бригад і командирів угруповань щодо стану справ. Після цього ми з командирами розробили кілька варіантів подальших дій і визначили порядок застосування наших сил і засобів. Було ухвалено низку важливих рішень, спрямованих на підвищення стійкості нашої оборони", – підсумував Сирський.