Після зустрічі з ЗСУ ворог втратив наступальні можливості у Донецькому операційному районі

Сьогодні, 12 березня, Генштаб Збройних Сил України повідомив про актуальну ситуацію на різних напрямках.

За наявними даними, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних Сил України. У Генштабі повідомили, що ворог втратив наступальні можливості.

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На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зараз зосереджені на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька. Але після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до населеного пункту Капитолівка.

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