Після зустрічі з ЗСУ ворог втратив наступальні можливості у Донецькому операційному районі
12 березня 2022 , 13:14Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Сьогодні, 12 березня, Генштаб Збройних Сил України повідомив про актуальну ситуацію на різних напрямках.
За наявними даними, підрозділи окупантів, які здійснювали наступ у Донецькому операційному районі, зустріли потужний опір Збройних Сил України. У Генштабі повідомили, що ворог втратив наступальні можливості.
До теми Росіяни захопили східні околиці Маріуполя, – Генштаб ЗСУ
На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля окупантів зараз зосереджені на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька. Але після невдалого штурму населеного пункту Рубіжне окупанти відступили до населеного пункту Капитолівка.