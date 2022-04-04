Після звірств у Бучі напівзаходів бути не може, – Кулеба про домовленості з Трасс

Жахливі злочини росіян проти цивільних у Бучі шокували весь світ. Окупанти показали всім своє справжнє обличчя та готовність коїти зло, яке адекватним людям важко навіть уявити.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс наголошує, що Росія не зважає на жодні кроки для припинення війни. Геноцид українців у Бучі показав: росіяни не збираються про щось домовлятися, тому санкції проти агресора треба посилювати.

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Підсумок зустрічі міністрів

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з Елізабет Трасс подальші кроки для протидії Росії. Звірства в Бучі мають спонукати усіх бути максимально жорстоким щодо агресора.

Більше ніяких напівзаходів. Санкції G7 та ЄС мають бути руйнівними. Україна має отримати всю необхідну зброю,

– заявив Кулеба.

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