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      Після Туска Європейську Раду очолить прем’єр Бельгії Шарль Мішель

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      Європейська Рада
      Європейська Рада / сайт Євроради

      Новим президентом Європейської Ради стане бельгійський прем’єр-міністр Шарль Мішель. Його кандидатуру погодили на саміті ЄС.

      Так, Шарль Мішель має замінити на цій посаді чинного президента Європейської Ради, польського політика Дональда Туска. Найімовірніше, він приступить до виконання своїх обов’язків вже у вересні. Про нового президента Євроради у своєму Twitter написав Туск.

      Дивіться також: Зеленський і Туск анонсували саміт Україна – ЄС

      Європейська Рада обрала Шарля Мішеля новим президентом,
      – мовиться у короткому повідомленні.

      Зазначимо, що Європейська Рада переобирає президента кожних 2 роки і 6 місяців. Очільник організації може пробути на посаді два терміни. Так було з Дональдом Туском: його обрали президентом у 2014 році і переобрали у 2017-му.

      Що зробив для України Туск на посаді президента Європейської Ради?

      Це цікаво: Без України нема Європи, – головні тези потужної промови Туска до українців

      1. Визнав, що в Україні йде війна й закликав усю Європу стати на захист країни;
      2. Засудив незаконне ув’язнення українського режисера Олега Сенцова в Росії;
      3. Підтримував введення санкцій проти Росії та називав їх одним з найкращих способів підтримки України;
      4. Звинуватив Росію у розколі Європи.

      Що відомо про новообраного президента Шарля Мішеля? Він є 69-им прем’єром Бельгії. Йому 43 роки. Він – представник французької громади і лідер партії "Реформаторський рух". За фахом Мішель юрист. У політиці він з 2000 року.

      Шарль Мішель
      Шарль Мішель

      Вибори торкнулися і Єврокомісії, посаду президента там вже запропонували німецькій політикині Урсулі фон дер Ляєн. Вона раніше була міністром оборони Німеччини.

      На пост Високого представника ЄС, керівника Служби зовнішніх дій лідери ЄС висувають Жозефа Борелла Фонтеллеса. А посаду голови Європейського Центробанку запропонували Крістін Лагард.

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      Теги: Новини політики Євросоюз Дональд Туск
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