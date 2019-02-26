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      Після візиту Порошенка в Одесі затримали учасників акції щодо Гандзюк

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      В Одесі затримали учасників акції щодо Гандзюк
      В Одесі затримали учасників акції щодо Гандзюк / Колаж 24 канал

      В Одесі затримали Романа Герасим’юка та Богдана Копертеха – учасників акції з фаєрами та плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?" Їх затримали 26 лютого в публічній зоні Морського вокзалу озброєні автоматами люди без розпізнавальних знаків.

      Жодного правопорушення затримані не скоювали, повідомив одеський активіст Сергій Стерненко.

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      До невідомих приїхали одеські ватні "мусора". Активістів не відпускають. Пояснень, чому затримали, також ніхто не дає,
      – написав Стерненко.

      Активістів затримали біля американського есмінця, який цього ж дня відвідав Президент України Петро Порошенко.

      Активісти вирішили запитати в Порошенка, хто замовив вбивство Катерини Гандзюк?, повідомив один з учасників акції, координатор Руху "Чесно" Микола Виговський. Планували також поцікавитися у президента, чому його партія хоче припинити роботу Тимчасової слідчої комісії? Чому партійці БПП пропонують проводити звіт ТСК в закритому режимі? Чому слідство ведеться однобоко?

      Читайте також: Активістам ініціативи "Хто замовив Гандзюк?" відкрито погрожують

      На акції ми тримали плакати з написом "Хто замовив Катю Гандзюк?" і запалили фаєри. Поскандували і почали рухатися в сторону міста. Двоє хлопців відстали від нашої групи. І тут нам назустріч прибігли автоматники, вони побігли у сторону хлопців. Їх поклали обличчями в підлогу і завели у приміщення Морського вокзалу,
      – розповів Виговський.

      Активісти нарахували близько 7 екіпажів поліції. За їхніми словами, на місце події приходили люди в цивільному з навушниками у вухах, які цікавилися, що відбувається.

      Вівторок, 26 лютого 2019 р.

      Радник начальника поліції Одеси Руслан Форостяк підтвердив затримання "двох підозрілих осіб з рюкзаками". Їх затримали силами спеціальних операцій ЗСУ. Форостяк переконує, що служба військового правопорядку діяла відповідно до статуту.

      Затриманих доставили у Приморський відділ поліції. Їхньою справою займеться військова прокуратура.

      "Два активісти з поки незрозумілих міркувань, можливо хотіли звернути на себе увагу, в темний час перетнули межу посту військової служби правопорядку та розгорнули банер "Хто замовив Катю Гандзюк" біля ракетного есмінця США Donald Cook в Одесі", – повідомив радник начальника поліції міста.

      Згодом Стерненко повідомив, що активіста Герасим’юка відпустили. Йому так і не пояснили причин затримання, при цьому порвали чоловікові одяг. Щодо активіста Копертеха, то його ще не відпустили.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків, їй зробили операцію, проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.

      Кого підозрюють у вбивстві Гандзюк? У нападі на активістку підозрюють уже 8 осіб. Четверо з них (Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський) визнали свою провину і розповіли, що погодилися здійснити напад за гроші.

      Підозрюваними в організації вбивства є Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Владислав Мангер та Сергій Торбін, який захищав інтереси обласної влади у питаннях лісу. У посередництві між організатором і замовником вбивства активісти підозрюють Ігоря Павловського – помічника нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука.

      Батько активістки вважає, що голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Поліція Справа Катерини Гандзюк Новини Одеси Скандал Протести Пікет
      Джерело: 24 канал
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