Скандал з фанатом Цоя у Львові повторився в Одесі: що поліція сказала підлітку

Хлопець, який виконував пісні Віктора Цоя у Львові, а потім за це вибачався, спробував виконати російські пісні в рідній Одесі. Однак там з'ясувалося, що місцеві жителі теж не хочуть слухати таку музику під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Підліток Сашко, який оскандалився у Львові, знову привернув до себе увагу публіки. Цього разу ним зацікавилися одеські правоохоронці, передає 24 Канал.

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Що сталося в Одесі

Соцмережами шириться відео розмови Сашка з поліцейськими в Одесі. Неповнолітній музикант знову виконував музику російською на вулиці, що вкотре не сподобалося іншим людям. Достеменно не відомо, чи грав він саме Цоя, адже очевидці записали бесіду не з самого початку. Однак, судячи з діалогів, підліток знову грав російський рок.

Як видно на кадрах, до юнака підійшли співробітники поліції. Патрульні запитали його, чому він не виконує українських пісень та продовжує грати пісні російською. Також правоохоронці торкнулися й етичної сторони питання. Крім цього вони попередили гітариста, що іншого разу до нього може підійти ще хтось з обурених людей, і тоді розмова може бути зовсім іншою.

Вуличний музикант спочатку проігнорував їхні питання. Після цього він відповів співрозмовникам російською, заявивши, що пісня, яку він виконував, написана у 1988 році. Згодом він поміркував та погодився грати на публіку українські пісні.

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