Скандал з фанатом Цоя у Львові повторився в Одесі: що поліція сказала підлітку
Хлопець, який виконував пісні Віктора Цоя у Львові, а потім за це вибачався, спробував виконати російські пісні в рідній Одесі. Однак там з'ясувалося, що місцеві жителі теж не хочуть слухати таку музику під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Підліток Сашко, який оскандалився у Львові, знову привернув до себе увагу публіки. Цього разу ним зацікавилися одеські правоохоронці, передає 24 Канал.
До теми Скандал з піснями Цоя у Львові: фаната російського співака відпустили – він повертається додому
Що сталося в Одесі
Соцмережами шириться відео розмови Сашка з поліцейськими в Одесі. Неповнолітній музикант знову виконував музику російською на вулиці, що вкотре не сподобалося іншим людям. Достеменно не відомо, чи грав він саме Цоя, адже очевидці записали бесіду не з самого початку. Однак, судячи з діалогів, підліток знову грав російський рок.
Як видно на кадрах, до юнака підійшли співробітники поліції. Патрульні запитали його, чому він не виконує українських пісень та продовжує грати пісні російською. Також правоохоронці торкнулися й етичної сторони питання. Крім цього вони попередили гітариста, що іншого разу до нього може підійти ще хтось з обурених людей, і тоді розмова може бути зовсім іншою.
Вуличний музикант спочатку проігнорував їхні питання. Після цього він відповів співрозмовникам російською, заявивши, що пісня, яку він виконував, написана у 1988 році. Згодом він поміркував та погодився грати на публіку українські пісні.
Розмова фаната Цоя з копами: відео з соцмереж
Що цьому передувало
- В червні цей юнак приїхав до Львова, де спробував виконати пісні Цоя в центрі міста. Це побачила та почула нардепка Наталія Піпа.
- Депутатка зробила йому зауваження та нагадала, що зараз публічне виконання пісень російських виконавців є порушенням закону. Між ними сталася суперечка, під час якої неповнолітній музикант курив та нецензурно висловлювався.
- Хлопець відповідав на претензії російською та намагався запевнити, що більшість жителів Одесі, звідки він приїхав, розмовляють цією мовою. Також він назвав Цоя "легендою року" й звів розмову до абсурду, заявивши, що Адольф Гітлер розмовляв німецькою, однак нині на цю мову табу немає.
- В результаті Піпа викликала поліцію та написала на Сашка заяву. Також вона виклала в соцмережі запис їхньої розмови.
- Інцидент набув широкого розголосу. Після скандалу фанат Цоя записав коротке відео, на якому вибачився українською перед Піпою та жителями Львова.
- Згодом неповнолітній музикант записав тік-ток. Він сказав, що поліція Львівської області буцімто без згоди батьків помістила його до дитячого будинку. Начальник Служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис пізніше частково підтвердив цю інформацію, заявивши, що поліція передала хлопця до притулку, оскільки були відсутні його батьки.
- Ця історія завершилася тим, що Сашка відпустили з закладу соціального захисту для неповнолітніх, після чого він повернувся в Одесу до батьків. Юнак запевнив, що у місті Лева з ним ніхто погано не поводився.