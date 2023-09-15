Пісторіус наголосив, що підтримка української боротьби триватиме, – Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Вестфальській мирній конференції. Крім того, він зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Разом вони обговорили підтримку України та передумови миру, за які бореться Україна. Про це Віталій Кличко повідомив у своїх соцмережах.

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Віталій Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини

Віталій Кличко поїхав у Німеччину, де поспілкувався з впливовими міжнародними посадовцями. Зокрема київський мер поділився деталями зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими політиками Німеччини й країн ЄС беру участь у Вестфальській мирній конференції, що відбувається в Мюнстері. Обговорюватимемо, зокрема, важливість України в геополітичних змінах, передумови миру, за який бʼється Україна, та роль у цьому підтримки Німеччини й Європи,

– повідомив Віталій Кличко.

За словами київського мера, міністр оборони Німеччини запевнив у подальшій підтримці України. "Борис Пісторіус наголосив, що підтримка української боротьби триватиме, бо Німеччина розуміє, що українці героїчно захищають не тільки свою землю, а й мир в усій Європі", – зазначив Кличко.

Він також повідомив, що Вестфальська мирна конференція присвячена 375-й річниці Вестфальського миру – одній з основоположних подій в європейській історії, з якою повʼязують також становлення таких головних принципів сучасних міжнародних відносин, як непорушність кордонів та невтручання у внутрішні справи інших країн.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Німеччини Віталій Кличко зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та обговорив пришвидшення постачання в Україну далекобійних ракет Taurus. Також Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн з питань підтримки вступу України до ЄС.