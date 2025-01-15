Звинувачення та знизування плечима: Politico розгромило виступ майбутнього міністра оборони США

Кандидат на посаду міністра оборони США за президентства Дональда Трампа Піт Хегсет вважається проблемним політиком. Під час слухань у Сенаті щодо затвердження глави Пентагону він не міг чітко відповісти на питання щодо свого минулого.

Хегсет використовував заперечення та модель прогалин у пам’яті. Зокрема, він відмахнувся від питань про можливі незаконні накази Трампа та про ймовірні фінансові зловживання на його попередніх посадах. Про це пише 24 Канал, посилаючись на Politico.

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Піту Хегсету ставили багато різних питань у Сенаті США

На початку виступу посадовця в Сенаті протестувальники намагалися зірвати його вступне слово. Поліція вивела їх з будівлі. Демократи, своєю чергою, ставили Хегсету багато питань, тож слухання затягнулося на три години.

Одне з питань до Хегсета стосувалося його неналежного поводження з жінками та вживання алкоголю в минулому. Піт Хегсет почав заперечувати ці заяви та сказав, що нібито "анонімні ЗМІ" поширили неправдиву інформацію про нього. Так само він звинуватив журналістів у наклепі, коли в нього запитали про угоду про нерозголошення з жінкою, яка сказала, що він на неї напав.

Наші ліві медіа в Америці сьогодні, на жаль, не дбають про правду. Все, що вони хотіли зробити, це знищити мене, тому що я агент змін і загроза для них. Незважаючи на напади, я відданий правді та нашим бійцям,

– зазначив Піт Хегсет.

Також посадовець обережно відмовився від попередніх коментарів, де не схвалював участь жінок у бойових діях і людей нетрадиційної орієнтації в армії.

Хегсет раніше наполягав на тому, щоб Пентагон пройшов глибокий аудит. Натомість сенатор запитав про те, чи проводив Хегсет коли-небудь фінансовий аудит ветеранських організацій, якими керував. Очікувано, що посадовець не відповів на це питання. Сенатор зазначив, що Піт Хегсет є "не чесним ні з ними, ні з американським народом".

Коли у Сенаті йшла мова про позашлюбні стосунки Хегсета, він так само залишався холоднокровним і зазначив, що не бачить своєї провини.

Одним з найбільш обговорюваних питань під час слухань була критика Піта Хегсета щодо жінок, які служать в армії. Демократи заявили, що з таким баченням не можливо стати міністром оборони. Хоча у своїх книгах та інтерв’ю Хегсет заперечував ідею участі жінок у бойових діях, нині він висловив обережно сформульовану реакцію. Він сказав, що "підтримує жінок, які служать в армії, але хоче переконатися, що стандарти для жінок-новобранців не будуть знижені".

Ветеранка Таммі Дакворт розкритикувала Хегсета за брак досвіду і неправильні відповіді на деякі з її запитань.

Варто також зазначити, що Піт Хегсет жодного разу не згадав під час свого виступу про Україну чи Росію. Це також викликало занепокоєння сенаторів. На запитання про це кандидат у міністри оборони США відповів, що такі питання вирішуються на рівні президента.

Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б, щоб це було максимально вигідно для українців. Але ця війна має закінчитися, – додав Хегсет.

Республіканці захищали Піта Хегсета

Питання у залі Сенату занепокоїли республіканців, які висловилися, аби захистити Хегсета. Зокрема, своє слово сказав близький однодумець Трампа Марквейн Муллін.

Скільки сенаторів прийшло п’яним голосувати вночі? Хтось із вас просив їх піти у відставку та звільнитися з роботи? А скільки ви знаєте сенаторів, які розлучилися через зраду дружинам? Ви просили їх піти у відставку? Ні,

– сказав Муллін.

Кадрові рішення Дональда Трампа

Після початку роботи на посаді президента США Дональд Трамп планує затвердити свою команду. До неї, ймовірно, ввійдуть люди, які можуть вплинути на майбутнє України. Серед кандидатів на ключові посади розглядаються Майк Помпео, Роберт О'Браєн, Річард Гренелл та Марко Рубіо. Однак призначення можуть включати й непередбачувані кандидатури, наприклад когось із родичів Трампа чи його радників з технічної індустрії.