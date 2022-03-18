Питання гумкоридору з Маріуполем: Кулеба розповів деталі розмови з Лавровим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів нові деталі зустрічі із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Дмитро Кулеба зазначив, що не може розповідати багато, адже ще треба війну зупиняти та переговори продовжувати. Проте про один момент він розповів.

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"Був елемент, коли я просто йому (Лаврову – 24 канал) сказав, що давай прямо зараз зробимо всі необхідні дзвінки для того, щоб вирішити всі гуманітарні коридори з Маріуполем", – пригадав міністр закордонних справ України.

Проте, за словами Дмитра Кулеби, Лавров відповів: "Ні, не будемо цього робити".

"Я зрозумів, що ми нічого не доб’ємося, що Лавров не готовий на цій зустрічі ухвалювати будь-які рішення. Тому в кінці трошки його потролив, оскільки вже не було, що втрачати", – підсумував Дмитро Кулеба.

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