Бо з мови починається народ, – переселенка з Чернігівщини про важливість спілкування українською

Багато хто вважає, що мовне питання в Україні наразі не на часі, адже триває повномасштабна війна. Однак зараз, як ніколи, потрібно не лише знати, але й поважати рідну мову.

Так вважає переселенка з Чернігівщини Надія Майстренко. Про це вона розповіла 24 каналу в ексклюзивному інтерв'ю у рамках проєкту СВОЇ.

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Надія вважає, що рідну мову повинен знати кожен українець

Надія ділиться, що коли вона навчалася у Харкові, то з неї часто насміхалися через те, що вона спілкується українською. Вона додає, що з ними навіть вчився хлопець, який, хоч і був українцем, однак не знав рідної мови.

Для неї це було дуже дивно. Жінка не розуміє, як можна жити в Україні й не знати державної мови.

Надія зізнається, що був час, коли вона соромилася того, що розмовляє українською, однак принципово не переходила на російську. Вона пояснює, що ні в якому разі не можна знищувати мову, адже саме з неї починається народ.

Ми не тільки повинні знати українську мову, але й поважати її, показувати іншим людям, що це – окрема і самобутня мова, вона чиста і гарна,

– зауважує Надія.

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Данілов заявив, що російська мова має зникнути з України

Секретар РНБО Олексій Данілов висловився, що, на його думку, російська мова має зникнути з території України як елемент ворожої пропаганди. Він вважає, що двома державними мовами в країні мають бути українська та англійська мови.

За словами секретаря РНБО, спілкуватися російською, коли в країні триває повномасштабна війна і Росія чинить геноцид над десятками тисяч українців, просто неприпустимо. Крім того, Данілов дорікнув "фахівцям", що комунікують зі своєю аудиторією російською в ефірах.

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