Питання перепису населення перезріло в Україні, – демограф Гладун

Перепис населення в Україні планують провести у 2023 році, але скоро розпочнеться підготовка. Зазвичай, до перепису починають готуватися за 5 років.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАНУ Олександр Гладун. Він зазначив, що хоч у 2019 році тодішній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет провів так званий електронний перепис, але це було неметодологічно.

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"Юридично перепису населення не було. Тобто Держстат у 2019 році провів пробний перепис населення за своєю методологією та технологією в частині Оболонського району міста Києва та в частині сільської місцевості Київської області й готувався провести перепис населення у 2020 році", – зазначив Гладун.

За його словами, Дубілет почав говорити про електронний перепис населення і, по суті, зірвав проведення звичного перепису.

Чому є скепсис до перепису

Гладун сказав, що не може пояснити, чому уряд вибрав саме цей рік, але до цього вже готуються в Україні.

У мене є скепсис щодо 23 року, але я б хотів помилитися, тому що питання перепису населення вже перезріло в Україні,

– наголосив демограф.

Він зазначив, що рахувати населення у 2008 році вирішила ще Юлія Тимошенко. Згодом чи не щороку це переносили.

"Постійно уряд каже, що не вистачає грошей. Тому я так скептично ставлюсь, бо є такий негативний досвід у нас в Україні", – додав Гладун.

Як змінився перепис населення в Україні

Демограф розповів, що запроваджуватимуть новітні технології. Їх адаптовували й перевіряли під час пробного перепису населення за класичною технологією.

Вдосконалення буде у методах збору інформації. Питання, як пояснив Гладун, які ставитимуть, є в міжнародних рекомендаціях і в законі України про всеукраїнський перепис населення, тому держава не може вийти за межі документів.

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"Що стосується технологій збору, то з 2001 року він був на паперових носіях. Тобто на кожну людину був спеціальний бланк, де фіксували відповіді на запитання. Після цього бланк проходив оптичне зчитування, розпізнавання інформації, переведення її в цифровий формат, контроль, а потім вже йшла обробка", – пояснив демограф.

Люди зможуть самостійно брати участь у переписі

За його словами, зараз використовуватимуть планшети. Переписувач приходитиме безпосередньо вводити інформацію і вона відразу контролюватиметься. Це суттєво скорочує період обробки й контролю інформації.

"Другий момент з новими технологіями – це те, що людина може самостійно відповісти на запитання шляхом підключення до спеціального сайту через інтернет", – сказав Гладун.

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Він додав, що під час пробного перепису ця технологія не дуже спрацювала. Держстат пояснює, що це тому, бо треба було підтвердити особу цифровим підписом. Наразі розробляють технологію, щоб людина підтвердила особу через мобільний телефон.

Перепис населення в Україні: що відомо