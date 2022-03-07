Питання з Придністров'ям розв'яжеться одразу після війни з Україною, – Арестович

Олексій Арестович заявив, що питання Придністров'я розв'яжеться одразу після закінчення війни Росії проти України. Цього більше ніхто не буде терпіти.

Про це радник голови Офісу Президента заявив в ефірі 24 каналу. Водночас російським окупантам не варто залучати до війни так звану армію Придністров'я, адже вони абсолютно небоєздатні.

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За словами Арестовича, українцям можна не боятися ані напрямку до Вінниці, ані напрямку до Одеси. Якщо навіть окупанти на це підуть, то їм "буде горе" одразу на місці.

Я думаю, що питання Придністров'я розв'яжеться одразу після закінчення війни, тому що цей "гнійник" ніхто не буде терпіти більше,

– наголосив радник глави ОПУ.

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