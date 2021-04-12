Питання виборів на Донбасі можуть винести на референдум, – Стефанчук

В Україні можуть винести на всенародний референдум питання проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу. Зокрема, хочуть вирішувати, коли саме проводити вибори.

На референдум мають виносити лише визначальні для України питання, адже це важливо і затратно. Про це заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на погоджувальній раді парламенту.

До теми Вступ України в ЄС і НАТО варто розглянути на всеукраїнському референдумі, – Стефанчук

Чи погоджуємося ми, що вибори на тимчасово окупованих територіях будуть проводитися після повернення повного контролю над кордоном,

– сказав Стефанчук. Якщо тему все ж винесуть на референдум, то вирішуватимуть: проводити вибори до відновлення контролю над кордоном або після.

Також Стефанчук зазначав, що на референдум можуть винести питання вступу України до НАТО та ЄС.

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