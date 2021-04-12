Питання виборів на Донбасі можуть винести на референдум, – Стефанчук

В Україні можуть винести на всенародний референдум питання проведення виборів на непідконтрольних територіях Донбасу. Зокрема, хочуть вирішувати, коли саме проводити вибори.
Джерело:24 канал
На референдум мають виносити лише визначальні для України питання, адже це важливо і затратно. Про це заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на погоджувальній раді парламенту.
До теми Вступ України в ЄС і НАТО варто розглянути на всеукраїнському референдумі, – Стефанчук
Чи погоджуємося ми, що вибори на тимчасово окупованих територіях будуть проводитися після повернення повного контролю над кордоном,
– сказав Стефанчук.
Якщо тему все ж винесуть на референдум, то вирішуватимуть: проводити вибори до відновлення контролю над кордоном або після.
Також Стефанчук зазначав, що на референдум можуть винести питання вступу України до НАТО та ЄС.
Що відомо про вибори на Донбасі
- У серпні 2020 року Центральна виборча комісія визначила перелік громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести вибори. Крім окупованих територій, туди потрапили ті громади, які перебувають далі від зони бойових дій.
- 5 січня 2021 року ЦВК звернулася до Донецької та Луганської ОДА щодо можливості проведення виборів 28 березня.
- 16 січня повідомили голосування таки не відбудеться. Влада не зможе забезпечити повну безпеку людей під час виборів.
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголошував, що вибори на деокупованих територіях можуть відбутись за умови вільної агітації, доступу до українських ЗМІ, конкуренції між політичними партіями.