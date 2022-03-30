Питання виводу військ Росії з ЧАЕС і ЗАЕС слід розглядати на різних рівнях, – глава МАГАТЕ

Питання звільнення територій Чорнобильської та Запорізької атомних станцій від російських військ слід розглядати на різних рівнях. Воно також залежить від досягнення домовленостей між сторонами щодо припинення вогню.

Відповідну заяву щодо ситуації на ЧАЕС і ЗАЕС зробив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

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МАГАТЕ про звільнення від росіян ЧАЕС і ЗАЕС

Це питання потрібно розглядати на різних рівнях. Ми, звичайно, сподіваємося, що момент припинення вогню вже близький, і ті переговори, які йдуть між Україною та Росією, приведуть до миру,

– сказав Гроссі.

Водночас він назвав ситуацію із захопленням станцій критичною. Та наголосив, що МАГАТЕ як міжнародна організація постійно стежитиме за цією ситуацією. "Ми робитимемо все, щоб наближати вирішення питання", – запевнив гендиректор.

Гроссі зауважив, що до питання ЧАЕС і ЗАЕС прикута увага журналістів усього світу, що є гарантією того, що події на атомних станціях не вдасться приховати.

Нагадаємо, Рафаель Маріано Гроссі прибув в Україну 29 березня. Його візит триватиме декілька днів. Основна ціль приїзду гендиректора МАГАТЕ – перемовини про гарантування безпеки ядерних об'єктів, а також запобігання ризику аварій.

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