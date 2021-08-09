Питання вступу України в НАТО вже вирішене в принципі, – посол Великої Британії

Мелінда Сіммонс заявила, що держави НАТО підтримують прагнення України вступити в Альянс. Однак для цього Київ має виконати багато роботи щодо інституційних реформ.

Україна має багато зробити для членства в НАТО, – Сіммонс

Завдання дипломатки полягає в тому, щоб вести діалог з Україною, підтримувати і допомагати їй на шляху до членства в НАТО. Про це пані посол Великої Британії заявила в інтерв'ю.

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Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі. Питання в тому, що для цього потрібно,

– пояснила Сіммонс.

Вона зазначила, що розмови про це з українською стороною "відбуваються регулярно, а зрушень нема".

Необхідна реформа у сфері оборони

За словами Сіммонс, щодо участі України в операціях НАТО "все чудово, і прогрес є очевидним". Водночас в інституційних реформах, яких вимагає членство, залишається багато роботи. Одна з них – реформа у сфері оборони.

"Я послідовно і скрізь наголошую: воювати на фронті дуже важливо, але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І тут повинен бути якийсь поступ", – підкреслила пані посол.

Дипломатка зазначила, що статус "Партнера розширених можливостей" та ПДЧ чітко зазначають, що у судовій реформі і реформі безпекового сектору також має бути прогрес.