Тіло виявили в череві змії: в Індонезії влеикий пітон проковтнув людину

В Індонезії пітон повністю проковтнув людину. Чоловік був на плантації, коли на нього напала величезна змія. Після зникнення його шукали родичі й односельці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Antara.

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В Індонезії пітон з'їв чоловіка

У селі Маджапахіт на місцевого фермера напав 8-метровий пітон. Коли рептилію помітили жителі, вони звернули увагу на її незвично велике тіло. З'ясувалося, що всередині змії було тіло чоловіка, який нещодавно зник безвісти.

Відомо, що загиблим був 63-річний фермер Ла Ноті. Сусіди повідомили, що чоловік не прийшов на зустріч, а його родина зазначила, що з вечора фермер не повертався додому з плантації. Біля його будинку стояв мотоцикл, але самого Ла Ноті ніде не було. Тож односельці разом шукали чоловіка, аж доки не виявили змію.

Разом люди впіймали великого пітона та за допомогою ножів вирізали з його черева тіло. Воно належало зниклому фермеру.

Журналісти пишуть, що змія могла напасти на чоловіка, коли він доглядав курчат. Фермер не зміг відбитися від пітона, адже не мав при собі зброї. За інформацією місцевої влади, такий випадок нападу пітона на людину стався вперше. Однак в Індонезії змії вже неодноразово пробиралися на плантації та полювали на худобу. Частіше за все це стається під час сезону дощів.

До слова, природа в Індонезії непередбачувана та небезпечна. Так 7 липня сталося виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі. Стовп попелу з нього піднявся на висоту 18 кілометрів. В регіоні біля вулкана запроваджено надзвичайний стан, а до кратера заборонено наближатися ближче ніж на 7 кілометрів.