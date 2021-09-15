Південь Франції затопило після сильних злив: жахливі відео потопу

Південну частину Франції накрили проливні дощі та грози. У результаті це призвело до масштабних повеней.

У Франції панує негода. В одному з районів всього за 2 години випала двомісячна норма опадів.

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Південь Франції затопило

Сильні дощі у південних регіонах Франції призвели до масштабних повеней. У мережі публікують відео наслідків негоди. На них помітно, що люди рятувалися від води, забираючись на дахи будівель.

Стихія затопила дороги, підвали та перші поверхи будівель. Місцеві ЗМІ пишуть, що рятувальники витягли із затоплених автомобілів 23 людини.

Найбільше постраждав департамент Гар

Через повені у постраждалих районах порушений рух по великих дорогах і магістралях. У департаменті Гар припинили залізничне сполучення, там не працюють вокзали.

У Пакистані тривають проливні дощі та зсуви ґрунту. Внаслідок негоди загинули щонайменше 17 людей.

У Франції панує потужна негода: дивіться відео

Зливи у Франції призвели до повеней: дивіться відео

У Франції йшли сильні дощі: дивіться відео

Люди вибиралися на дахи будівель: дивіться відео

Найбільше постраждав департамент Гар: дивіться карту