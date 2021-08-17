Південь Іспанії накрив потужний буревій: відео

17 серпня 2021 , 17:26
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Джерело:

Onda Cero

Провінції Альбасете та Валенсія, що на півдні Іспанії, охопив потужний піщаний буревій. Небезпечне явище стало наслідком тривалої та стійкої спеки.

Стихія руйнувала все на своєму шляху

Впродовж останніх 3 днів температура повітря в Іспанії сягала до +45 градусів. 15 серпня місцеві мешканці опублікували відео з кадрами сильного буревію. 

До теми В Іспанії – новий температурний рекорд: на термометрах +47 градусів

На відео видно, як піщана стихія повністю накрила вулицю. Видніються лише багатоповерхівки та крони дерев.

Сильний буревій в Іспанії: відео

У муніципалітеті Альбасете стихія охопила одразу декілька районів міста. Сильний вітер підносив усе сміття вгору.

Дивіться відео негоди на півдні Іспанії:

У місті Гандія, що в провінції Валенсія, шквальний вітер, швидкістю до 80 кілометрів на годину, повалив оглядове колесо. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки людей довкола не було.

Зверніть увагу! Нещодавно в іспанському муніципалітеті Монторо зафіксували рекордну спеку – +47 градусів. 

В Іспанії вирують пожежі

  • У країні спалахнули масштабні лісові пожежі. 16 серпня влада евакуювала щонайменше 800 жителів 2 регіонів Іспанії.
  • Уряд Кастилії та Леона достав 500 жителів сіл у спортивний заклад. Відомо, що евакуація відбувається і центрі Іспанії.
  • Країна почала готуватись до пожеж ще 11 серпня. Іспанська влада вжила низку заходів, аби запобігти загорянню.
Автор: Софія Мінджоса