Окупанти знущаються з місцевих та водночас укріплюють оборону: зведення ОК "Південь"

Ситуація в нашій зоні відповідальності та на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою. Втім, вона контрольована.

Ворог продовжує обстрілювати Збройні Сили України із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів. Також противник завдає ударів по критичній інфраструктурі та населених пунктах в прифронтовій зоні і в тилових районах.

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Що відбувається на Півдні

Впродовж минулої доби загарбники обстрілювали Куцурубську громаду на Миколаївщині з РСЗВ та важкої артилерії. На щастя, обійшлось без людських втрат та руйнувань.

Штурмовою авіацією і ударними гелікоптерами ворог тричі атакував наші позиції та звільнені населені пункти Бериславського району. У відповідь наші авіатори також тричі атакували райони зосередження ворожої живої сили та техніки, а воїни-зенітники влучно збили черговий Су-25.

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони півдня виконано 156 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога наразі становлять:

27 окупантів,

танк,

2 міномети,

самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація",

двадцяти трьох міліметрова зенітна установка,

5 одиниць автобронетехніки.

У Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.

Як загарбники знущаються з людей

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Окупаційна влада відключає електрику й воду, доступ до мережі Інтернет, лякає завданням ракетних ударів з боку ЗСУ, агітує за термінову евакуацію.

Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці і ринки.

Водночас підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки.

Залишається загроза ракетних ударів

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі налічує 8 кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування 2 надводних ракетоносії з 16-ма "Калібрами".

Станом на 31 жовтня погоджено план руху 14 суден морським гуманітарним коридором. Сили оборони в готовності забезпечити виконання покладених на них завдань для безпечного проходу торгових суден в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

Зауважимо, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, не втрачають актуальності.

Нагадаємо, що мер міста Олешки, що у Херсонській області, заявив, що російські загарбники колонами вантажівок звозять необхідні матеріали для посилення оборонної здатності захопленого регіону. За словами Євгена Рищука, на Кінбурнську косу окупанти привезли бетонні доти для зміцнення оборонних ліній.

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