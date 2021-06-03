Південь та Схід накриють сильні зливи: рятувальники попередили про негоду

В Україну 3 червня знов прийде негода. Цього разу вона принесе зливи та шквальні пориви вітру. Через це рятувальники навіть оголосили перший рівень небезпечності.

Про це рятувальники ДСНС заявили, посилаючись на прогноз синоптиків з Укргідрометцентру.

Важливо Прогноз погоди на 3 червня: прохолода не відступає, Південь та Схід накриють грози

Де чекати негоду

Зазначається, що грози 3 червня будуть у:

східних,

центральних,

південних регіонах.

А Запорізьку, Донецьку та Луганську області накриють значні дощі. Вдень місцями обіцяють град та шквальні пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду. Рятувальники вже оголосили про перший рівень небезпечності.



В Україну 3 червня прийшла негода / Фото Укргідрометцентр

Зауважимо, що у перший день літа на Півдні України вирував циклон. Він приніс зливи та похмуру погоду. Як заявили в Укргідрометцентрі, найбільшу кількість опадів у ніч проти 1 червня зафіксували у Запорізькій області. За даними метеостанції Ботієве, на Запоріжжі випало 60 міліметрів опадів.

Яка ситуація у Карпатах

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, на горі Піп Іван Чорногірський 3 червня тримається хмарна погода та лежить сніг. А температура повітря складає -1 градус.

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Коли чекати на потепління

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що потепління прийде в Україну аж з 11 червня. Тоді стовпчики термометрів нарешті покажуть +20...+25 градусів. До того часу погода мало нагадуватиме літню.