Південь України атакували дрони: у Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи

У ніч на 23 вересня ворог не давав спокою південним, східним та центральним областям України. Після ракетної загрози окупанти запустили дрони-камікадзе.

Вночі у південних та східних областях оголошували кілька разів тривогу. Повітряні сили спочатку попереджали про ракетну небезпеку, а згодом і про атаку безпілотників, інформує 24 Канал.

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Дрони, ймовірно, запускали, як зі Сходу, так і з Півдня

Кілька разів вибухи пролунали у Дніпрі. Перші з них прогриміли ще до того, як в області увімкнули сирени. Ймовірно, пишуть моніторингові канали, росіяни могли вдарити по регіону балістикою.

Згодом українські військові повідомили про кілька груп дронів, одна з яких рухалась з південного напрямку. Також безпілотники, за попередньою інформацією, прямували з Харківської області у бік Полтави. Вибухи, які пов'язані з роботою ППО, чули місцеві мешканці у Запоріжжі та знову у Дніпрі.

Україну атакували дрони-камікадзе: останні новини

У Повітряних силах розповіли, що останнім часом ворог активізував атаки "Шахедами". Кількість дронів, якими Росія б'є по українській території, значно зросла.

Передусім окупанти ціляться по об'єктах критичної інфраструктури. Так, у ніч на 20 вересня вороги вдарили по нафтопереробному заводу у Кременчуку.

Загалом тоді росіяни запустили по українській території 24 "Шахеди" 17 з них вдалось збити силам протиповітряної оборони.

За день до цього країна-окупантка запустила безпілотники по кількох областях України. Вибухи прогриміли у Кривому Розі, Хмельниччині та у Львові. На жаль, були жертви.

Нашим військовим вдалось приземлити 28 з 31 дрона.

Від російських дронів страждає не лише Україна, а й інші держави, які є членами Північноатлантичного альянсу.

Так 18 вересня, коли Україна потерпала від чергової атаки агресора, уламки безпілотника знайшли на території Болгарії. Вони упали на чорноморському узбережжі. Аналогічна ситуація була із Румунією. Президент країни назвав ситуацію такою, що викликає неабияке занепокоєння.

Наразі офіційної інформації про те, що відбулось на території міст немає. Про атаки згодом повідомлять обласні військові адміністрації.