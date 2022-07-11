ЗСУ вдарили по району стартових позицій ворожих ЗРК "С-300" біля Олешківських Пісків
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Ворог на Півдні продовжує відчувати наближення наших ЗСУ. Українські воїни вже вкотре атакували там позиції окупантів.
Російські окупанти відчувають свій кінець на Півдні, тому й обстрілюють мирних людей з всієї зброї, яку мають. Натомість отримують за це гідну відповідь від ЗСУ.
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Атаки українських воїнів
Окупанти обстріляли Миколаїв, Одесу та Дніпропетровщину. Дзеркальні удари наших військових не змусили довго чекати.
Оперативне командування "Південь" повідомило, що у відповідь наші ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по ймовірному району стартових позицій ЗРК "С-300". Цей комплекс ворог розмістив у районі Олешківських Пісків.
Крім цього, серед ночі наші герої влучно атакували пункт управління ворожими військами в Таврійську. Остаточні втрати противника ще розвідують і уточнюють.
Та це ще не всі успіхи, яких досягли ЗСУ. Адже вони ще й звільнили від російської окупації село Іванівка на Херсонщині. Населений пункт розташований буквально на межі із Запорізькою областю. За словами воїнів, від російських загарбників у Іванівці залишилася знищена військова техніка.
ЗСУ готуються звільняти Південь
- Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповідала, що підготовка до звільнення Півдня триває ще з найпершого дня повномасштабного вторгнення росії. Це відбувається щодня, втім для більш динамічного просування наших захисників та захисниць нашій державі потрібно більше західного озброєння.
- Тимчасово виконуючий обов'язки голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій закликав усіх мешканців Херсонщини евакуюватися. Адже ЗСУ просуваються, а ворог в паніці. Через це він посилює свої обстріли. Також для наших воїнів буде легше звільняти регіон, якщо в ньому не буде цивільних або ж вони заховаються у надійному місці.
- Наші розвідники перехоплювали розмову російських окупантів на Херсонщині. Один з них заявив про неймовірний успіх ЗСУ. Він розповів, що наші воїни влучили у найголовніше командування на Херсонському напрямку. Вдалось знизити там 12 окупантів щонайменше.
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