Південна Корея передумала: країна розглядає надання Україні летальної зброї

Влада Південної Кореї розглядає можливість постачання зброї до України. Країна поки що не постачала летальне озброєння до Києва.

28 квітня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Сеул розглядає варіанти постачання зброї Україні.

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Південна Корея може надати зброю Україні

Під час промови в школі Кеннеді Гарвардського університету з нагоди 70-річчя союзу США та Південної Кореї Юн сказав, що російське вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права та прав українців. Він наголосив, що демократичний світ повинен зробити все для того, щоб спроби окупантів не увінчались успіхом. Адже перемога Росії у війні може спровокувати нову війну в майбутньому.

Коли журналісти запитали у президента, чи розглядає Південна Корея можливість постачання летальної допомоги Україні, він відповів:

Ми уважно стежимо за ситуацією, що відбувається на полі бою в Україні, та вживемо відповідних заходів для дотримання міжнародних норм та міжнародного права,

– сказав він.

Чому Південна Корея не постачає зброю Україні