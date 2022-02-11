Південна Корея заборонила своїм громадянам відвідувати Україну

На тлі зростання загрози нападу Росії все більше країн рекомендують не їхати до України. Зокрема, Південна Корея також заборонила своїм громадянам поїздки до нашої держави.

Південнокорейський уряд запроваджує заборону своїм громадянам відвідувати Україну з 13 лютого. Окрім цього, МЗС країни наказало тим, хто перебуває на нашій території, евакуюватися в безпечну третю країну.

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Корейцям також радять повертатись додому, якщо іншого безпечного місця не знайдеться. При цьому рекомендують обирати всі доступні рейси.

Людям навіть погрожують покаранням.

Якщо ви не виїдете з країни навіть після попередження про заборону на в'їзд, вас можуть покарати відповідно до паспортного законодавства,

– повідомили в МЗС країни.

Тим, хто планував подорожувати до нашої держави, радять скасувати плани.

Які ще держави радять не їхати в Україну

На жаль, напруга біля українських кордонів не спадає. Відтак, держави знову попереджають своїх громадян про ймовірну небезпеку. Наприклад, у Нідерландах наполегливо радять своїм співвітчизникам виїхати з України. Поки про евакуацію не мовтиться.

До таких дій доєдналась і Японія. У МЗС країни закликали своїх громадян покинути територію України. Рекомендують скористатися безпечними способами, включаючи комерційні авіарейси.

До того ж, кілька днів тому, навіть Росія нахабно радила своїм громадянам виїхати з України. Мовляв, напруга зростає.

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