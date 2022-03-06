Південна Корея запроваджує санкції проти Білорусі

Південна Корея запроваджує проти Білорусі санкції за "ефективну підтримку російського вторгнення в Україну".

У міністерстві не повідомили, які заходи буде застосовано, але сказали, що вони будуть аналогічними до заходів, які вже вжиті раніше проти Росії.

Читайте також: Ізраїль заборонить на своїй території приземлятися літакам російських олігархів, – ЗМІ

Минулого місяця Південна Корея заявила, що посилить експортний контроль проти Росії, заборонивши постачання стратегічних товарів, і приєднається до дій західних країн щодо блокування деяких російських банків у системі міжнародних платежів SWIFT.

3 березня Володимир Зеленський поговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Лідер України поінформував свого колегу про війну з РФ та про злочини агресора.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!