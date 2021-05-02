"Південне" представило нову потужну зенітно-ракетну систему "Кільчень" – Техніка війни

Конструкторське бюро "Південне" продемонструвало нову універсальну зенітно-ракетну систему "Кільчень". Розробка здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі на відстані до 280 кілометрів.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

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Випробовування самохідної гаубиці DANA-M2, обшуки на "Кузня на Рибальському" та "Богдан Моторс"

• Одеський авіаційний завод 27 квітня відсвяткував 110 річницю з дня заснування. Це підприємство першим в Україні розпочало серійне виробництво літаків, а нині успішно модернізує розробки реактивної авіації, двигуни і випускає комплектовання.

• На Чернігівщині співробітники Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки провели тестування нової системи стрілецького озброєння калібру 12,7 міліметра. Вона встановлюється на гелікоптер Мі-2МСБ та призначена для ураження ворожих безпілотників.

• Науково-виробничий центр "Інфозахист" отримав рекордні для вітчизняної оборонки інвестиції. 2 мільйони євро підуть на завершення розроблення революційного комплексу радіотехнічної розвідки та його випробувань.

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• На військовому полігоні, що на Рівненщині, випробувана 152-міліметрова самохідна гаубиця DANA-M2 чеського виробництва. Бойова машина тестована в умовах, максимально наближених до бойових.

• На фоні гальмування проєкту бронемашини "Дозор-Б2" Збройні сили України отримали 2 польських аналоги "Онцили". Машини постачає компанія "Міста СП" через науково-виробничу компанію "Система".

• Державне бюро розслідувань провело обшуки на підприємствах "Кузня на Рибальському" та "Богдан Моторс". Їх підозрюють у постачанні українській армії неякісної військової техніки за завищеними цінами.

Окуляри нічного бачення ENVG-B та субмарина S-81 Isaac Peral

• На військовій базі Льюїс-Маккорд, що у штаті Вашингтон, під час навчань солдати 4-го батальйону 23-го піхотного полку протестували новітні окуляри нічного бачення ENVG-B. новинка завдяки комп'ютерній системі підсвічує контури різних об'єктів, а передача кольору наближена до денного освітлення.

• У Пакистані навчилися перетворювати радянські пістолети ТТ в пістолети-кулемети. Так, у мережі з'явилося відео, на якому можна побачити ТТ, оснащений великим барабанним магазином, що стріляє чергами.

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• Польща отримала 140 пускових установок національного ПЗРК Piorun та 267 зенітних керованих ракет до них. Відповідно до контракту, підписаного у 2016 році, польське військо до 2022 року має поповнити 420 пускових установок та 1300 ракет ПЗРК Piorun.

• У Нідерландах відбулися навчання морського спецназу. Там вперше було застосовано гравітаційний реактивний костюм, щоб потрапити на судно, захоплене умовним противником.

• В Іспанії на верфі в Картахені відбулася церемонія спуску на воду субмарини S-81 Isaac Peral. Всього планується побудувати ще 3 підводні човни такого типу, а загальна вартість 4 суден зросла з 1,8 до 4 мільярдів євро.