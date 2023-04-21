Влада ПАР обговорює вихід з Римського статуту: все через можливий візит Путіна

В уряді ПАР тривають суперечки щодо виходу з Римського статуту. Це пов'язано з можливим візитом російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Bloomberg. Зазначають, що національний виконавчий комітет Африканського національного конгресу розпочав 21 квітня чотириденне засідання, на якому планує продовжити раніше розпочаті дискусії про те, чи повинна ПАР вийти з Римського статуту – договору, який заснував МКС.

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Все через можливий візит Путіна

Зазначимо, що будучи його учасником, уряд може бути зобов'язаний заарештувати Путіна за ордером на арешт, виданим судом у березні, якщо він прийме запрошення відвідати саміт БРІКС у Південній Африці в серпні.

"Ми займаємося питаннями участі Південної Африки в МКС. Цілком можливо, що врешті-решт ми вирішимо залишитися, але з точки зору останнього NEC, це деякі з невирішених питань, які ми маємо вирішити", – заявив генеральний секретар АНК Фікіле Мбалула.

Подібні випадки

ПАР викликала міжнародну критику 2015 року, коли відмовилася виконати ордер МКС на арешт тодішнього президента Судану Омара аль-Башира, коли він був присутній на саміті Африканського союзу в цій країні.

Колишній президент ПАР Джейкоб Зума запропонував вийти з МКС у 2016 році, але пізніше від цього плану відмовилися.

Наразі уряд отримує юридичні консультації про те, як вчинити з ордером на арешт Путіна.

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