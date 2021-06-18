В Південній Африці тигр на смерть роздер доглядача та свого суперника

В зоопарку у Південній Африці тигр самостійно вибрався з вольєра. Він перестрибнув 3-метровий паркан і роздер доглядача.

Також 300-кілограмовий хижак вбив свого суперника Джуду. Він зробив це, щоб мати можливість спарюватись з самицею на ім'я Ембер.

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Що відомо про напад тигра

Відомо, що під час проведення робіт в парку, припинилася подача електрики. Тому амурський тигр зміг перестрибнути огорожу і напасти на Девіда Соломона, який і доглядав за тваринами.

Чоловік намагався втекти від хижака, перестрибнувши через іншу огорожу. Звір не дозволив зробити йому це. Він повалив Соломона на землю та почав його кусати. За попередньою інформацією, доглядач помер через травми шиї, несумісні із життям.



Працівники зоопарку після інциденту винесли тигра / Фото Seaview Predator Park

Тигр вбив свого суперника

Після цього тигр вбив свого суперника. Працівники зоопарку швидко відреагували на інцидент. Вони вистрілили у двох самців транквілізаторами.

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Наразі парк закрили для відвідувачів, він не працює.