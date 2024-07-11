У Південній Кореї пройшла найсильніша за останні 200 років злива

Південну Корею охопила негода. Там пройшла найсильніша гроза за останні 200 років.

У Південній Кореї були дуже сильні дощі. Жертвами стихії стали 5 людей, ще тисячі жителів змушені були евакуюватися.

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Випало понад 10% від середньорічної кількості опадів

Внаслідок дощів було затримано кілька рейсів і поїздів, а також було завдано серйозної шкоди інфраструктурі по всій країні.

За даними метеорологів, у Кунсані випало 131,7 міліметра дощу всього за одну годину. Це стало рекордом для всієї країни.

Наслідки негоди у Південній Кореї / Фото з соцмережі Х

У деяких районах за два дні випало понад 10% від середньорічної кількості опадів. Це найвищий показник з моменту початку обліку в 1907 році.

Зокрема, у Нонсані затопило багатоквартирний будинок. Там в ліфті загинув чоловік. В іншому регіоні 70-річний чоловік загинув унаслідок зсуву ґрунту. Одну машину з людиною віднесло потоком води, а в Тегу 60-річного чоловіка засмоктало в дренажну трубу, коли він перевіряв своє овочеве поле.

Через повінь сотні жителів покинули свої будинки.