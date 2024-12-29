Смертельна авіатроща у Південній Кореї: назвали попередню причину

У Південній Кореї 29 грудня розбився літак зі 181 людиною на борту. Літак не зміг приземлитися і врізався в огорожу на злітно-посадковій смузі. Ймовірною причиною аварії стала несправність шасі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap.

До теми У Південній Кореї розбився пасажирський літак, є багато жертв

Що стало причиною аварії у Південній Кореї

У міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї 29 грудня розбився літак компанії Jeju Air. Борт не зміг приземлитися, вилетів за межі злітно-посадкової смуги й врізався в огорожу. Унаслідок зіткнення літак вибухнув, почалася масштабна пожежа.

За попередніми даними, причиною авіакатастрофи стала несправність шасі. У ЗМІ повідомляють, що борт намагався двічі сісти в аеропорту, перша спроба була невдалою і літак пішов на аварійну посадку. На жаль, швидкість знизити не вдалося й авіалайнер зазнав аварії.

У мережі додають, що один із пасажирів перед катастрофою написав повідомлення своїм близьким. У ньому він повідомив, що у крило літака врізався птах.

Наразі на місці аварії тривають пошуково-рятувальні роботи. Пожежники вже ліквідували загоряння. На жаль, кількість жертв дуже велика. Наразі триває пошук тіл.

На борту була 181 людина – 175 пасажирів та 6 членів екіпажу. За попередніми даними, загинули майже всі. Врятуватися вдалося лише 2 особам – обидві жінки. За попередньою інформацією, це пасажирка літака та член екіпажу, які були у хвостовій частині авіалайнера.