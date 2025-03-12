У Києві дозволили рух Південним мостом: як наразі працюватиме перехід

У Києві відновлять рух транспорту Південним мостом. Наразі автівки зможуть рухатися з лівого берега на правий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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Як працюватиме Південний міст для транспорту зараз

Віталій Кличко розповів, що Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом після консультацій з військовими. Наразі автівки рухатимуться лише з лівого на правий берег.

Рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення, транзитного вантажного транспорту,

– написав міський голова.

Він також зазначив, що частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом.

"На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег", – зауважив Кличко.

Отже, за даними мера, без обмежень транспорт рухатиметься:

Північним мостом;

Мостом Метро;

Мостом ім. Є. О. Патона;

Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);

Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);

Південним мостом – з лівого на правий берег.

Варто зазначити, що рух Південним мостом закрили для приватного транспорту ще у червні 2022 року. Водночас під час повітряних тривог міст був закритий для всіх.

До слова, глава КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що наразі потреби у закритті Південного мосту, яка була раніше, – немає. Тому обмеження щодо руху транспорту на цьому переході можна послабити.