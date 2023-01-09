Чути гучні вибухи, будівля обвалюється: у Південно-Сахалінську загорівся бізнес-центр

У російському Південно-Сахалінську сталася потужна пожежа 9 січня. Вогонь не можуть приборкати вже 5 годин.

Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Наразі на місці працюють рятувальники.

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У Південно-Сахалінську загорівся бізнес-центр

Як розповіли очевидці, вогонь охопив верхню частину будівлі бізнес-центру – полум'я поширилося з даху до 3 поверху. Усередині обвалилися сходи. За словами місцевих жителів, вітер розносить дим на пологовий будинок, який розташований неподалік. На місці чергують лікарі та пожежники.

Попередньо, на 4 поверсі бізнес-центру вогонь охопив штори та меблі. Після цього полум'я стрімко почало спускатися донизу і внаслідок цього обвалилися сходи між 4 та 3 поверхами.

Чути гучні вибухи та тріск. Ймовірно, вибиває шибки. На 4 поверсі та даху їх вже немає. Дісталося й пункту громадського харчування знизу,

– кажуть очевидці.

Наразі поліцейські перекрили перехрестя деяких вулиць, щоб пожежники простягли рукав для подачі води.

За попередньою інформацією, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. З будівлі евакуювали 30 осіб.



На місці події працюють рятувальники / фото росЗМІ



Рятувальники не можуть приборкати вогонь / фото росЗМІ



У Росії сталася нова пожежа / фото росЗМІ

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Під Курськом спалахнула трансформаторна підстанція

7 січня у селищі Моква, яке розташоване під Курськом, сталася потужна пожежа. Попередньо, там загорілася трансформаторна підстанція.

Внаслідок займання у Мокві та селищі 2-а Моква весь приватний сектор залишився без світла й опалення.

Наразі місцева влада поки не надала детальнішої інформації щодо інциденту.