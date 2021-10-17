Південно-західний вітер і мінусова температура: фото ранкових засніжених Карпат

17 жовтня 2021 , 12:49
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Джерело:

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Попри те, що до зими ще понад місяць у Карпатах вже лежить сніг. Водночас температура повітря у горах опустилася нижче нуля.

На фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомили, що на вершині гори Піп Іван зафіксували -3 градуси.

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Станом на 07:50, 17 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний, 5 метрів на секунду,
– йдеться у повідомленні.


У Карпатах лежить сніг / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту

Зверніть увагу! В Україні календарна зима розпочнеться лише через півтора місяця. Однак у Карпатах вже панує найхолодніша пора року – мороз і падає сніг.

В Україну суне похолодання

  • В Україні західні, північні та центральні області 18 жовтня охопить похолодання.
  • Температура повітря вдень опуститься до +7...+11 градусів, уночі прогнозують -1.
  • Окрім цього, на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині можливі дощі.
Автор: Олег Васьків