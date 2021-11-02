У Південному Судані розбився літак, серед загиблих – росіяни
2 листопада 2021 , 15:20Читать новость на русском
Джерело:AP news
У Джубі, що у Південному Судані, 2 листопада сталась авіакатастрофа. У місті розбився вантажний літак Ан-26, загинули 5 осіб.
Усі жертви катастрофи – члени екіпажу. Серед загиблих – двоє громадян Росії.
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Літак розбився незабаром після зльоту
Літак належав компанії Optimum Aviation Ltd. За інформацією представника аеропорту Південного Судану, трагедія сталась незабаром після зльоту.
Повітряне судно перевозило пальне
Повітряне судно прямувало з міжнародного аеропорту Джуба в округ Мабан, що на півночі країни. Вантажем Ан-26 було пальне. Наразі незрозуміло, що саме стало причиною трагедії.
Дивіться на карті, де розташована Джуба:
Коротко про останні авіакатастрофи:
- У Німеччині 17 жовтня розбився вертоліт, загинули 3 людини. Уламки повітряного судна розкидало на сотні метрів.
- У Татарстані 10 жовтня розбився літак L-410, загинули 16 осіб – парашутисти та 2 пілотів.
- У США через зіткнення з птахом загорівся літак, на щастя, усіх пасажирів та членів екіпажу вдалось евакуювати.
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