Сотні людей ночували в авто: південь Італії сколихнув відчутний землетрус

У південному регіоні Італії Молізе пізно ввечері 28 березня стався сильний землетрус. Через стихію люди не ночували вдома.

Італійський інститут геофізики та вулканології (INGV) повідомив, що магнітуда землетрусу склала 4,6. Епіцентр землетрусу перебував у містечку Монтагано, поблизу міста Кампобассо, і залягав на глибині близько 23 кілометри.

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Магнітуда землетрусу склала 4,6

Протягом кількох останніх днів в регіоні фіксували багато дрібних поштовхів. У вівторок ввечері з початком землетрусу багато хто з місцевих жителів вибіг на вулицю, дехто ночував у машинах, люди залишали домівки з валізами з одягом.

Пожежна служба Італії повідомила, що запити про допомогу не надходили. Також не виявили жодних пошкоджень будівель.

У середу, 29 березня, в багатьох муніципалітетах, де стався землетрус, закриті школи. Щонайменше тридцять мерів повідомили про призупинення уроків, особливо в районі Кампобассо, але є також міста в нижньому Молізе та провінції Ізернія.

Технічні працівники проводять перевірки в будівлях школи.

Землетрус, який, здається, не завдав шкоди, окрім уламків, що впали, чітко відчувався в сусідніх областях, у провінції Ізернія та у Верхній Казерті, у Неаполі, а також у районі Беневенто та по всьому Абруццо, а також у сусідній Апулії.

У 2002 році в Молізе внаслідок землетрусу обвалилася школа, тоді загинули 29 дітей і вчителька.

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