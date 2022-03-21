На півдні Китаю розбився пасажирський Boeing: на борту перебували 133 людини

Пасажирський літак авіакомпанії China Eastern Airlines розбився на півдні Китаю 21 березня. На борту Boeing перебували 133 людини.

Літак виконував рейс з Куньміна в Гуанчжоу.

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Інформації про загиблих поки що не надходило, проте відомо, що на борту перебували 133 особи.



У соцмережах почали публікувати кадри ймовірної аварії літака. Так, поширюється відео, на якому видно уламки, ймовірно, Boeing 737, який розбився.



До слова, за три тижні війни Росія завдала Україні майже 300 ракетних ударів, застосувавши при цьому 459 ракет наземного, морського та повітряного базування.