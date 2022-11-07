Знищення складів окупантів і шантаж росіян техногенною катастрофою: що відбувається на Півдні

На південнобузькому напрямку російські окупанти ведуть оборону та намагаються утримати зайняті рубежі. Втім, Збройні Сили України борються з ворогом та дають йому відсіч.

Наразі противник використовує безпілотники у Миколаєві та на його околицях, у Нікопольщині та на Чорноморському узбережжі. Ворог продовжує завдавати вогневого ураження по позиціях наших військ та громадах.

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ЗСУ нищать росіян на Півдні

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативних вильоти. Уражено райони зосередження сил та засобів противника в кількох населених пунктах.

Орієнтовні втрати загарбників протягом минулого дня:

14 окупантів,

3 одиниці авто-бронетехніки,

пункт управління БпЛА,

3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах.

Також підтверджено ураження ворога за попередні дні в Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу окупантів з 200 загарбників, завдано суттєвих втрат. Наслідки ворог ретельно приховує, в місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення.

Примусова "евакуація" триває

У Бериславі від місцевих вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС.

У Молдові – антиурядові протести

У сусідній з Одещиною і Вінниччиною Молдові прибічники проросійської партії "Шор" влаштовують антиурядові протести. Таким чином, Росія використовує прихованих, що працюють під прикриттям, агентів спецслужб для розхитування ситуації в країні. Побоюючись симпатики українцям від мешканців Молдови, Москва хоче максимально використати соціальне недовольство людей: через економіку схилити уряд Молдови на свій бік.

Але ці соціально-політичні авантюри не мають успіху. Контингент російських військ наразі не несе критичної загрози з боку Придністров’я. Втім, ЗСУ ретельно моніторять ситуацію.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили 490 ворогів. Загалом наші захисники ліквідували вже 75 930 окупантів.

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