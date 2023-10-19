На Півдні – тривога через ракетну загрозу з Криму: на Миколаївщині і в Кривому Розі – вибухи

Російські військові продовжують тероризувати Україну ракетами. Відомо, що на Півдні лунала повітряна тривога через запуск ракет з Криму. На Миколаївщині пролунали вибухи.

Ближче до 17:00 на Півдні України та ще в кількох областях пролунала повітряна тривога. Мешканців закликали переходити до укриттів і не покидати їх, адже існувала загроза застосування балістичного озброєння. Невдовзі стало відомо, що ворог таки запустив ракети, внаслідок чого на Миколаївщині чули вибухи.

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Що відомо про атаку

Повітряну тривогу у Миколаївській, Одеській, Кіровоградській областях озвучили о 16:52. А вже о 17:08 ЗМІ почали писати про те, що на Миколаївщині чули звуки вибухів. І вже за лічені хвилини були відбої повітряної тривоги, адже загрози наступної атаки вже не було.

Зауважимо, що за кілька хвилин до вибухів моніторингові канали попереджали, що, попередньо, росіяни запустили "Іскандер-М" з Джанкоя. Була інформація, що ракета летить на Миколаївську та Вінницьку області, а також Кіровоградську. Зрештою, вибухи чули лише на Миколаївщині.

І поки ми писали цю новину, ворог продовжив тероризувати населення України. О 17:19 моніторингові канали написали, що фіксують пуски "Іскандерів-М" на Миколаївщину. Також є інформація, що ракета може летіти на Дніпропетровщину. Мешканців Кривого Рогу закликають перейти до укриттів.

Станом на 17:20 повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській, Миколаївській і Херсонській, а згодом й Одеській і Кіровоградській областях.

Ракетна загроза з південного напрямку зберігається. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– закликали у Повітряних силах.

Власне, о 17:24 ЗМІ почали писати, що у Кривому Розі пролунали вибухи. Також моніторингові канали закликали не покидати укриттів мешканців Кіровоградської області.

У телеграм-каналах почали поширювати ймовірне місце, звідки ворог міг запустити по Миколаївщині "Іскандер-М".



Звідси росіяни могли по Миколаївщині бити "Іскандером-М" / Фото "Крымский ветер"

О 17:32 моніторингові канали зазначили, що фіксують пуск ще однієї балістики у напрямку Снігурівського району на Миколаївщині. А вже за дві хвилини надійшло повідомлення, що на Миколаївщині знову пролунали вибухи.

Олександр Вілкул невдовзі прокоментував вибухи у Кривому Розі. За його словами, "все ОК". Він додав, що була ефективна робота ППО за містом.