росіяни готуються до українського контрнаступу на Півдні, тому мінують береги Інгульця, – ISW

Окупанти мінують береги річки Інгулець. Таким чином вони готуються до контрнаступу з боку ЗСУ.

росіяни мінують райони, що межують зі Снігурівкою та Зеленодольськом. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни 22 липня.

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окупанти мінують береги Інгульця

російські війська мінують дороги та береги річки Інгулець у районах, що межують зі Снігурівкою та Зеленодольськом, що свідчить про те, що російські війська можуть готуватися до можливого контрнаступу України в цьому районі,

– мовиться в повідомленні.

Загалом значних упіхів в окупантів на Півдні немає. Вони намагалися просунутися в напрямках Мала Сейдеминуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка. Проте безрезультатно, адже українські воїни успішно відкинули ворога.

ЗСУ продовжують нищити ворога

В Інституті кажуть, українські сили продовжують загрожувати російським опорним пунктам логістики вздовж Південної осі.

22 липня українські війська знищили п'ять російських опорних пунктів і два російських склади боєприпасів у районі Зелендольська та Скадовська Херсонської області.

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