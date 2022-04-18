На Півдні окупанти намагаються висадити морські і повітряні десанти, Україна зміцнює оборону

Валерій Залужний повідомив, що станом на 18 квітня ситуація на південному напрямку – контрольована. Зокрема, суттєво зменшена загроза з моря. Це відбулося завдяки потопленню флагманського корабля.

Водночас головнокомандувач ЗСУ наголосив, що залишається небезпека висадження морських та повітряних десантів. Тому тривають заходи щодо зміцнення протидесантної оборони. Зокрема, за рахунок матеріально-технічної допомоги, яку надають країни-партнери.

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Сили оборони стійко забезпечують захист Миколаєва від ймовірних спроб противника відновити наступ та знищують ворога у передмісті Херсона. Ми не даємо ворогу можливості просунутися в напрямку Запоріжжя,

– наголосив Залужний.

Він також зауважив, що триває героїчна оборона міста-героя Маріуполя. Командування ЗСУ вживає всіх можливих заходів, аби надати підтримку оборонцям міста.

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