На Півдні окуповані населені пункти готують до "референдуму" й закривають для в’їзду та виїзду

Росіяни активно готуються до проведення так званого "референдуму" на окупованих територіях. Вони мріють утворити на Півдні України ще одну невизнану республіку.

Деякі південні регіони України перебувають під тимчасовою окупацією росіян. Вони поспішають із втіленням своїх планів, адже хоробрі воїни ЗСУ щодня завдають ворогу втрат та звільняють від рашистів наші міста та села.

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Підготовка до "референдуму"

Як повідомили в ОК "Південь", росіяни закривають території, де готується так званий "референдум", для в'їзду та виїзду, обмежуючи права та свободи наших громадян. Ворог сподівається повністю ізолювати територію та придушити будь-які протести.

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