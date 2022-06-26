На Півдні росіяни інтенсивно риють окопи, навіть не думають нападати, – радник глави МВС

У МВС вважають, що вже незабаром ми почуємо багато гарних новин з Півдня України. Адже там ЗСУ йдуть в контрнаступ, натомість окупанти риють окопи та готуються до оборони.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, зараз Путін знаходиться на піку, адже росіяни окупували значну частину наших територій.

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Проте, як вважає Смірнов, далі ситуація для Росії буде погіршуватися, але опір остаточний вже є завершеним.

Він зазначив, що наразі є лише одна точка, де окупанти намагаються штурмувати – це напрямок Сєвєродонецьк – Лисичанськ.

Водночас на Півдні росіяни інтенсивно риють окопи, вони вже і не думають нападати та готуються до оборони. По інших напрямках в тому числі,

– наголосив Смірнов.

Він каже, що наразі вимальовується певний наш успішний частковий контрнаступ на Півдні України.

"Так, можливо, по деяких напрямках ми просунулися поки не так багато, на 15 – 20 кілометрів, але ми просунулися вперед, це важливо. Ми перебуваємо вже близько до Херсону", – відповів Смірнов.

Радник глави МВС пояснив, що зараз наша ключова позиція – контратакувати Південь.

Чому? Бо ворог намагався атакувати по всіх фронтах, але це не дало успіху, а зараз окупанти концентрують війська та просто штурмують, бо не можуть нічого зробити,

– відповів він.

За інформацією Смірнова, росіяни зараз знімають багато озброєння та солдат з Півдня, зокрема на Запорізькому напрямку, та перекидають їх на Схід. "І наше завдання – контратакувати на півдні, щоб відтягнути їхні війська і створювати їм дискомфорт там", – додав він.

На його думку, у найближчій перспективі по Півдню України буде багато хороших для нас новин.

Радник міністра каже, що стратегічно перемога за Україною, але це не означає, що нам треба розслабитися. Бо, на жаль, війна тільки на нашій території.

Смірнов розповів про ситуацію на Півдні України: відео



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