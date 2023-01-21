На Запоріжжі окупанти проводять розвідку боєм та нарощують постачання з Криму, – Сили оборони

На Півдні росіяни іноді наступають невеликими розвідувальними групами. Проте виключати загострення ситуації у Запорізькій області не можна, тому що окупанти нарощують постачання з Криму.

Полковник, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Євген Єрін в ефірі телемарафону розповів про ситуацію на Півдні України, повідомляє 24 Канал.

​До теми На Миколаївщині на міні підірвалося авто: постраждало немовля

На Півдні росіяни наступають невеликими групами

Місцями росіяни наступають на Півдні невеликими розвідувальними групами до 10 осіб. Проте Єрін зауважив, що назвати це значним наступом не можна.

Це маленькі групи, які прагнуть, переважно на місцях, перевірити нашу лінію оборони. І якщо це вдається, то у разі можливості ворог на окремих ділянках намагається покращити своє тактичне положення і зайняти більш вигідні позиції для оборони,

– сказав Єрін.

Яка ситуація у Запорізькій області

Виключати активніших дій у Запорізькій області не можна, адже Росія зібрала певні сили. Вона намагається здіймати вогневу хвилю по всій лінії зіткнення, а на окремих ділянках фронту невеликі групи пробують здійснювати вже не розвідувальні, а ударно-штурмові напади, щоб перевірити українську оборону на місці.

За наявною інформацією, всі спроби наступальних дій ворога завершилися безрезультатно: всі групи виявлені, частково знешкоджені, а решта втекли.

Також Єрін розповів, що ворог змінює логістичне "плече" і намагається уникнути уражень від української артилерії. Тож росіяни створюють нові місця зберігання боєприпасів, не формують великі склади й досить часто маневрують.

Наша розвідка працює, ми відстежуємо кожний рух поставок, які дещо збільшилися з боку пів острова Крим, і у разі найменшої можливості наносимо удари. Останніми днями, наприклад, ми знищили три великих склади боєприпасів, і відразу відчули нестачу їх на полі бою – вогнева хвиля противника зменшилася. Спостерігаємо також певні ротації не тільки на Запорізькому напрямку, але й на Херсонському,

– сказав керівник пресцентру.

На окупованих територіях росіяни вдаються до певних провокаційних дій, особливо в Енергодарі. Вороги прикриваються Запорізькою атомною станцією і маніпулюють нею на великій політичній арені.