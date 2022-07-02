На Півдні росіяни посили атаки з неба, але ЗСУ відповідають: знищено 3 склади боєприпасів

Росіяни активізували авіаційні атаки на Півдні. Таким чином ворог прикриває облаштування відступних рубежів. Однак ЗСУ теж не чекають із відповіддю для ворога.

Окупанти завдали 6 авіаційних ударів протягом дня. Зокрема, по позиціях наших підрозділів, острову Зміїний і просто по мирних жителях.

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Ударів завдавали за допомогою гелікоптерів, парно і групою. Ворожі літаки-штурмовики окупанти застосували на Херсонщині та Миколаївщині.

Потужна відповідь ЗСУ

Українські оборонці не забарились із відповіддю. Наші авіаційники парними нальотами завдали ударів по складах боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі:

Снігурівки,

Благодатного,

Ольгиного,

Давидова Броду.

Втрати росіян

Результати ударів ЗСУ ще дорозвідують. Однак вже відомо про втрати ворожої армії. Наприклад, українські захисники знешкодили:

27 окупантів,

зенітно-ракетний комплекс "Тор",

самохідну гаубицю "Мста-С",

3 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

знищили 3 польові склади боєприпасів на Херсонщині.

До речі, в Херсонському і Скадовському районах загарбники вели повітряну розвідку. Хотіли виявити позиції та наміри наших підрозділів. Однак в окупантів вийшло тільки позбутись двох безпілотників, які ліквідували ЗСУ.

Ракетна загроза з моря

В ОК "Південь" попередили, що росіяни тримають в Чорному морі 2 ворожих ракетних кораблі. На них можуть бути понад півтора десятка крилатих ракет. Крім того, окупанти вивели і 3 великих десантних кораблі.

Проте ворог боїться, тож тримає максимально безпечну дистанцію від українського узбережжя.

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