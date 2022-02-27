На півдні росіяни сунуть за напрямами Херсон – Миколаїв та Маріуполь – Бердянськ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на півдні України росіяни почали пересуватися за напрямками Херсон – Миколаїв та Маріуполь – Бердянськ.

Так, на Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії, перегруповується для наступу у напрямку Херсон – Миколаїв.

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А за допомогою двох БТГр зі складу російської армії ведуться наступальні дії на напрямку Мелітополь – Василівка, зокрема частиною сил на напрямку Бердянськ – Маріуполь.

У Генштабі розповіли, що на Сіверському напрямку оперативне угруповання Збройних Сил України стримує просування противника на напрямку Конотоп – Полтава – Київ та веде оборонні бої на визначених рубежах.

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