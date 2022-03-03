На Півдні росіяни вводять резерви, намагаються продовжити наступ на Запоріжжя

Російський ворог зустрівся з гідним опором української армії, яку, на наше щастя, недооцінив. В окупанта великі втрати, через що він вводить резерви.

Частина ворожих сил спрямована на Маріуполь

У Генштабі ЗСУ повідомили актуальну інформацію на Таврійському напрямку. Повідомляється, що противник здійснив введення частини оперативних резервів – до БТГр.

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Російський окупант вдався до цих дій, намагаючись продовжити наступ у напрямку Запоріжжя.

Частина ворожих сил спрямована на Маріуполь, який під безперервним обстрілом.

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