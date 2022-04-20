На Півдні та Сході вирішується доля нашої свободи, – Зеленський

Ситуація на Сході та Півдні України залишається максимально жорсткою. Російські окупанти намагаються вибороти хоч якусь перемогу. Проте українські бійці дають їм гідну відсіч.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 20 квітня, повідомляє 24 канал. Він подякував усім українцям, які зараз чинять спротив загарбникам.

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На Півдні та Сході вирішується доля українців

Зеленський зауважив, що ситуація на Сході та Півдні – максимально жорстка. Росія не полишає спроб шляхом нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе, яку зможе "згодувати" своїм пропагандистам.

Президент щиро вдячний кожному захиснику і захисниці, усім Збройним Силам України, українським містам та громадам, які чинять спротив загарбникам.

Маріуполь, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк, Велика Новосілка, Золоте, Попасна, Ізюм, Харків, Гуляйполе, Миколаїв, Високопілля, Снігурівка та десятки інших міст, інших наших громад Сходу, громад Півдня України, у боротьбі за які вирішується доля нашого народу, доля нашої свободи,

– зазначив глава держави.

Зеленський додав, що українці своєю боротьбою рятують державу.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: