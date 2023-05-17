На Півдні тривога: росіяни масовано обстрілюють Одесу ракетами

Ввечері 17 травня на Півдні оголосили повітряну тривогу. Згодом в Одесі пролунали потужні вибухи.

Близько 21:21 у південних регіонах оголосили повітряну тривогу. Згодом в Одесі пролунали гучні вибухи, повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

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Ввечері в Одесі пролунали вибухи

Близько 21:55 кореспондент 24 Каналу повідомив про те, що в Одесі пролунали гучні вибухи. До цього очільник Миколаївської ОВА повідомив, що на Півдні зафіксовано 2 повітряні цілі.

О 22:16 кореспондент повідомив про повторні вибухи.

Не знімайте та не оприлюднюйте роботу ППО! Дочекайтесь офіційної інформації від місцевої влади та перебувайте в укриттях.

Моніторингові канали повідомляють, що в Одесі масований ракетний обстріл. Загроза ударів залишається – поки триває повітряна тривога, варто перебувати в укриттях.

Росіяни знову посилили обстріли вглиб України

Від початку травня росіяни посилили прифронтових територій та столиці. Найбільше за цей місяць від обстрілів постраждали Сумська, Чернігівська, та Харківська області. У прифронтових та прикордонних районах окупанти хочуть стримати наступ ЗСУ, а в тилу ворог намагається завдавати ударів по важливій інфраструктурі й пошкодити ППО. При цьому від обстрілів окупантів найбільше страждає мирне населення.